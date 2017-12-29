СМИ: ФК "Валенсия" в новом контракте с Дзадзой назначит за игрока €100 млн отступных

ТАСС, 29 декабря. Испанская "Валенсия" намерена заключить новый контракт с итальянским нападающим Симоне Дзадзой, прописав в договоре сумму отступных размером в €100 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Football Italia.

Действующее соглашение 26-летнего игрока с "Валенсией" рассчитано до июня 2021 года.

Футболист перешел в "Валенсию" зимой 2017 года на правах аренды из английского "Вест Хэма", за который выступал с 2016 года. В апреле испанский клуб выкупил контракт игрока за €16 млн. Дзадза также защищал цвета итальянских "Ювентуса" (2015-2017), "Сассуоло" (2010-2015) и "Аталанты" (2008-2010).

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Дзадза отметился 10 голами в 15 матчах и находится на четвертом месте в гонке бомбардиров турнира, которую возглавляет нападающий "Барселоны" Лионель Месси (15 голов в 17 матчах). За сборную Италии футболист провел 14 встреч, отметившись одним забитым мячом.