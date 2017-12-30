Брагин: российские хоккеисты должны серьезно готовиться к матчу молодежного ЧМ со шведами

ТАСС, 29 декабря. Сборной России нужно очень серьезно готовиться к матчу группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею против команды Швеции. Об этом заявил главный тренер российской сборной Валерий Брагин, чьи слова приводит пресс-служба Федерации хоккея России.

В пятницу сборная России одержала победу над командой Белоруссии со счетом 5:2 в третьем матче группового этапа турнира и обеспечила себе место в плей-офф соревнований.

"Контролировали игру, и после счета 3:0 особенных проблем не было, - сказал Брагин. - Допускали удаления, поиграли даже в формате "три на пять" и большой отрезок "четыре на пять", но это все хорошая практика. У белорусов был день отдыха, а у нас - меньше суток между матчами, поэтому в целом игрой довольны. Вчера сразу после игры со Швейцарией и сегодня на собрании сказали ребятам, что правильно настроиться - самый важный момент".

"Шведы - это совсем другой уровень хоккея. Нам нужно очень серьезно готовиться, разобрать их игру", - отметил наставник российской команды.

Матч Россия - Швеция пройдет в ночь на 1 января.