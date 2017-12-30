Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Брагин: российские хоккеисты должны серьезно готовиться к матчу молодежного ЧМ со шведами

Спорт
30 декабря, 4:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Главный тренер российской сборной считает, что его подопечным не стоит расслабляться после победы над командой Белоруссии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 29 декабря. Сборной России нужно очень серьезно готовиться к матчу группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею против команды Швеции. Об этом заявил главный тренер российской сборной Валерий Брагин, чьи слова приводит пресс-служба Федерации хоккея России.

В пятницу сборная России одержала победу над командой Белоруссии со счетом 5:2 в третьем матче группового этапа турнира и обеспечила себе место в плей-офф соревнований.

"Контролировали игру, и после счета 3:0 особенных проблем не было, - сказал Брагин. - Допускали удаления, поиграли даже в формате "три на пять" и большой отрезок "четыре на пять", но это все хорошая практика. У белорусов был день отдыха, а у нас - меньше суток между матчами, поэтому в целом игрой довольны. Вчера сразу после игры со Швейцарией и сегодня на собрании сказали ребятам, что правильно настроиться - самый важный момент".

"Шведы - это совсем другой уровень хоккея. Нам нужно очень серьезно готовиться, разобрать их игру", - отметил наставник российской команды.

Матч Россия - Швеция пройдет в ночь на 1 января.

Смотрите также

Молодежная сборная России по хоккею обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ, обыграв белорусов

Сборная США победила команду Канады в матче на открытом воздухе на молодежном ЧМ по хоккею

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: Москва в полном объеме соблюдает санкционный режим в отношении Пхеньяна
2
Собчак потратила на сбор подписей 3,65 млн рублей
3
Роспотребнадзор назвал шаурму и салаты наиболее опасными блюдами новогоднего стола
4
МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на Игры-2018
5
Военные США отследили "Ангосат" и "Фрегат" на орбите
6
Верховный суд России отказался допустить Навального до выборов президента
7
Путин ввел исключительное право российских судов на перевозку нефти и газа по Севморпути
Темы дня
Новости партнеров
Реклама