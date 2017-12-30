Павлюченкова и Хачанов выступят за сборную России на Кубке Хопмана по теннису

ТАСС, 30 декабря. Кубок Хопмана по теннису среди смешанных сборных команд стартует в субботу в австралийском Перте. Впервые за восемь лет в турнире примет участие сборная России, которую представляют Анастасия Павлюченкова и Карен Хачанов.

В нынешнем сезоне Кубок Хопмана будет разыгран в 30-й раз. По значимости этот турнир уступает неофициальным чемпионатам мира - мужскому Кубку Дэвиса и женскому Кубку федерации, являясь прежде всего важным этапом подготовки к стартующему в конце января в Мельбурне Открытому чемпионату Австралии. При этом, в отличие от Кубка Дэвиса и Кубка федерации, участники Кубка Хопмана приглашаются организаторами, а не выбираются капитанами команд.

За Кубок Хопмана по традиции будут бороться восемь сборных, которые на предварительной стадии разделены на две группы. В группе А выступят команды Германии (Ангелик Кербер и Александр Зверев), Бельгии (Элиса Мертенс и Давид Гоффен), Канады (Эжени Бушар и Вашек Поспишил) и Австралии (Дарья Гаврилова и Танаси Коккинакис).

Сборная России в составе Павлюченковой и Хачанова сыграет в группе В, при этом организаторы рассчитывали на приезд Светланы Кузнецовой, однако она получила травму. В субботу российские теннисисты встретятся с командой США (Коко Вандевеге и Джек Сок), 2 января - Швейцарии (Белинда Бенчич и Роджер Федерер), 4 января - Японии (Наоми Осака и Юити Сугита). Каждый матч состоит из двух одиночных поединков (сначала на корт выходят женщины, затем - мужчины) и микста.

Лучшие команды из каждой группы выходят в финал, который запланирован на 6 января. Турнир пройдет на твердом покрытии "Перт-Арены".

В нынешнем году на Кубке Хопмана не выступит прошлогодний победитель - команда Франции в составе Кристины Младенович и Ришара Гаске, которые в финале обыграли Вандевеге и Сок из США. Особый интерес будет прикован к Федереру, который в 36 лет начинает очередной сезон - в ранге второй ракетки мира. Федерер уже выигрывал Кубок Хопмана - в 2001 году в паре с Мартиной Хингис.

Победа 11 лет назад

В 2007 году сборная России, в которую входили Надежда Петрова и Дмитрий Турсунов, впервые стала обладателем Кубка Хопмана. Через два года Динара и Марат Сафины уступили в финале словакам Доминике Цибулковой и Доминику Грбаты. В 2010 году Елена Дементьева и Игорь Андреев заняли в группе третье место, с тех пор российские теннисисты в Перте не выступали.

Кубок Хопмана был организован группой австралийских ветеранов тенниса во главе с Полом Макнами и носит имя Гарри Хопмана - одного из сильнейших теннисистов мира 30-40-х годов прошлого века. Впервые Кубок Хопмана был разыгран в 1989 году, когда его обладателем стала сборная Чехословакии в составе Хелены Суковой и Милослава Мечиржа.

Чаще других Кубок Хопмана выигрывала команда США - шесть раз (последний - в 2011 году), четыре титула у сборной Испании, три - Словакии. При этом ни один теннисист не завоевывал Кубок Хопмана более двух раз.