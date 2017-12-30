Устюгов начинает защиту титула победителя лыжной многодневки "Тур де Ски"

ТАСС, 30 декабря. Лыжная многодневка "Тур де Ски" стартует в субботу в швейцарском Ленцерхайде. В течение восьми дней состоятся три этапа престижного тура, который завершится традиционной гонкой преследования с подъемом в гору в итальянском Валь-ди-Фьемме.

"Тур де Ски" проводится Международной федерацией лыжного спорта (FIS) с 2006 года в рамках Кубка мира, при этом для победы в общем зачете многодневки необходимо уверенно себя чувствовать во всех видах лыжных гонок. В субботу в Ленцерхайде пройдут спринтерские гонки свободным стилем, в воскресенье состоятся гонки классическим стилем на средние дистанции - 10 км у женщин и 15 км у мужчин. В первый день января состоятся гонки преследования на те же дистанции - но уже свободным стилем.

Продолжится тур в немецком Оберхофе, где 3 января состоятся спринтерские гонки классическим стилем, а на следующий день - гонки с масс-старта свободным стилем (10 км у женщин и 15 км у мужчин). 6 января в Валь-ди-Фьемме пройдут гонки с масс-старта классическим стилем, а завершится тур пасьютом в гору, причем участники будут стартовать в зависимости от результата в общем зачете. Время, показанное в туре, складывается, так что неудача хотя бы в одном виде программы может стоить итогового успеха. Дистанция заключительного этапа и у мужчин, и у женщин составляет 9 км, однако перепад высот на горе Альпе Чермис почти 450 метров.

"Тур де Ски" является престижным и коммерчески привлекательным соревнованием, в нынешнем году общий призовой фонд составит 1,055 млн швейцарских франков (около €840 тыс.). По итогам тура, помимо лучших в общем зачете, будут определены победители в спринте.

Триумф Устюгова

Год назад триумфатором "Тур де Ски" стал российский лыжник Сергей Устюгов, который победил в пяти гонках подряд, не оставив соперникам шанса и на финише. У женщин в общем зачете первой стала норвежка Хейди Венг, хотя в спринтерском зачете первой оказалась Стина Нильссон из Швеции.

Устюгов выступит и в нынешнем туре, рассчитывая наконец одержать первую победу в олимпийском сезоне. В декабре на прошедших этапах Кубка мира Устюгов трижды занимал вторые места, причем в разных дисциплинах - в классическом спринте, гонке на 15 км свободным стилем и гонке преследования свободным стилем. Помимо Устюгова, в "Тур де Ски" выступят Александр Большунов, Алексей Виценко, Станислав Волженцев, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Денис Спицов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин. Большунов в нынешнем сезоне уже четыре раза поднимался на пьедестал, каждый раз занимая третьи места.

В составе женской сборной в последний момент случилась потеря - травму получила вице-чемпионка мира Юлия Белорукова, которая сумела занять третье место в спринте классическим стилем на стартовом этапе Кубка мира в финской Руке в ноябре. В ее отсутствие в многодневке выступят Мария Гущина, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Анастасия Седова.

Первый "Тур де Ски" прошел в сезоне-2006/07 и завершился победами немца Тобиаса Ангерера и Вирпи Культунен из Финляндии. Помимо Устюгова, из российских лыжников в общем зачете побеждал Александр Легков - в сезоне-2012/13.

Чаще других в общем зачете побеждали швейцарец Дарио Колонья (трижды) и Юстина Ковальчик из Польши (четыре раза подряд - в 2010-2013 годах).