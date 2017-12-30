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ЦСКА обыграл "Басконию" в матче баскетбольной Евролиги

Спорт
30 декабря, 0:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Встреча в Испании завершилась со счетом 90:81

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© EPA-EFE/David Aguilar

ТАСС, 30 декабря. Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над испанской "Басконией" со счетом 90:81 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал испанский защитник армейцев Серхио Родригес, в его активе 25 очков, из них 18 - с трехочковой дистанции.

В турнирной таблице ЦСКА продолжает лидировать, одержав в 15 матчах 12 побед, "Баскония" с семью победами идет девятой.

В следующем матче ЦСКА 4 января в гостях сыграет с испанской "Барселоной", "Баскония" 5 января также на выезде проведет матч против турецкого "Фенербахче".

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