ЦСКА обыграл "Басконию" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 30 декабря. Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над испанской "Басконией" со счетом 90:81 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал испанский защитник армейцев Серхио Родригес, в его активе 25 очков, из них 18 - с трехочковой дистанции.

В турнирной таблице ЦСКА продолжает лидировать, одержав в 15 матчах 12 побед, "Баскония" с семью победами идет девятой.

В следующем матче ЦСКА 4 января в гостях сыграет с испанской "Барселоной", "Баскония" 5 января также на выезде проведет матч против турецкого "Фенербахче".