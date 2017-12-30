Строительство Олимпийской деревни для Игр 2022 года началось под Пекином

ПЕКИН, 30 декабря. /ТАСС/. Строительство Олимпийской деревни для зимних Игр 2022 года началось в пятницу под Пекином, в сельской местности к северу от города. Предполагается, что общая площадь жилья и рекреационных сооружений для членов олимпийских команд составит 200 тыс. кв. метров, сообщает на своем сайте застройщик - пекинская государственная инвестиционная группа Beijing Investment Group.

Это одна из трех олимпийских деревень, которые будут сооружены к 2022 году. Другие две находятся в пригородном уезде Яньцин и в городе Чжанцзякоу - административном центре провинции Хэбэй, где также будут проводиться соревнования.

После Игр жилая застройка будет распродана либо сдана в аренду, как это было сделано и после летней пекинской Олимпиады-2008. При строительстве, отмечается на сайте застройщика, будут учитываться потребности как участников игр, так и будущих жильцов. В частности, предполагается сделать городок комфортным и "максимально дружественным" к окружающей среде.