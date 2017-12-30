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"Тампа" проиграла "Филадельфии" в матче НХЛ, несмотря на две передачи Кучерова

Спорт
30 декабря, 6:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:5

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 30 декабря. "Тампа" уступила "Филадельфии" со счетом 3:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Уэйн Симмондс (27-я минута), Шейн Гостисбир (31), Шон Кутюрье (40), Брэндон Мэннинг (42) и Валттери Филппула (60). У хозяев шайбы на счету Стивена Стэмкоса (8), Брэйдена Поинта (36) и Тайлера Джонсона (49).

Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров выступил ассистентом в эпизодах с двумя первыми голами своей команды. Всего на счету 24-летнего Кучерова 54 очка (24 шайбы + 30 передач), россиянин продолжает возглавлять список лучших бомбардиров лиги.

"Тампа" с 56 очками лидирует в таблице Восточной конференции, "Филадельфия" с 40 очками располагается на 11-й строчке.

В другом матче дня "Нью-Джерси" прервал серию из пяти побед, проиграв дома "Баффало" (3:4, в овертайме). "Каролина" на своем льду одержала волевую победу над "Питтсбургом" (2:1). "Коламбус" в гостях проиграл "Оттаве" со счетом 4:5, передачу на свой счет записал форвард "Блю Джекетс" Артемий Панарин. "Детройт" по буллитам дома обыграл "Рейнджерс" (3:2).

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