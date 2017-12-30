Две шайбы Радулова принесли "Далласу" победу над "Сент-Луисом" в матче НХЛ

ТАСС, 30 декабря. "Даллас" победил "Сент-Луис" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Далласа" голами отметились Маттиас Янмарк (24-я минута), Джейми Бенн (56) и Александр Радулов (58, 59). У "Сент-Луиса" отличились Владимир Тарасенко (44) и Тедж Томпсон (45).

Радулов провел на льду 18 минут 13 секунд, помимо двух голов, отметился пятью бросками и одним силовым приемом. Тарасенко за 18:39 также нанес пять бросков по воротам.

"Даллас" занимает шестую строчку в таблице Западной конференции, "Сент-Луис" - пятую.

В других матчах дня "Виннипег" обыграл "Айлендерс" - 4:2, "Миннесота" победила "Нэшвилл" с аналогичным счетом. "Чикаго" в овертайме обыграл "Эдмонтон" - 4:3, в этой встрече дебютировал в НХЛ 32-летний канадский голкипер Джефф Гласс, известный российским болельщикам по выступлениям за клубы "Сибирь", "Спартак", ЦСКА и "Лада" в период с 2012 по 2015 год. Лишь восемь вратарей в истории НХЛ дебютировали в более солидном возрасте.