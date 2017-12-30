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Нападающий "Калгари" Ягр вышел на третье место по количеству матчей в НХЛ

Спорт
30 декабря, 8:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Встреча против "Анахайма" стала для чеха 1732-й в лиге

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Яромир Ягр

Яромир Ягр

© AP Photo/Mark J. Terrill

ТАСС, 30 декабря. Нападающий "Калгари" Яромир Ягр вышел на третье место по количеству проведенных матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Матч регулярного чемпионата против "Анахайма" стал для 45-летнего чеха 1732-м в лиге. Он опередил по этому показателю Рона Фрэнсиса и занял третье место, второе место у Марка Мессье (1756), лидирует Горди Хоу (1767).

Ягр заключил годичный контракт с "Калгари" 5 октября. В декабре прошлого года он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. В составе "Питтсбурга" Ягр становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992), признавался самым ценным игроком лиги в сезоне-1998/99, четыре года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (1998-2001). В составе сборной Чехии Ягр выигрывал Олимпийские игры (1998) и дважды становился чемпионом мира (2005, 2010).

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