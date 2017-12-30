"Анахайм" победил "Калгари" в матче НХЛ

ТАСС, 30 декабря. "Анахайм" обыграл "Калгари" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Калгари" отличился Майкл Ферланд (32-я минута). За "Анахайм" шайбы забросили Кэм Фаулер (4) и Рикард Ракелл (43). Для 45-летнего нападающего "Калгари" Яромира Ягра этот матч стал 1732-м в лиге, что является третьим показателем в истории лиги по количеству игр. Он провел на площадке 13 минут 1 секунду с показателем полезности "-1".

"Калгари" занимает 10-е место в Западной конференции с 40 очками, "Анахайм" - 11-е (40).

В следующем матче в воскресенье "Калгари" примет "Чикаго", 2 января "Анахайм" сыграет в гостях с "Ванкувером".