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"Анахайм" победил "Калгари" в матче НХЛ

Спорт
30 декабря, 8:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1

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Хоккеисты "Калгари" Микаэль Баклунд (слева) и "Анахайма" Логан Шо

Хоккеисты "Калгари" Микаэль Баклунд (слева) и "Анахайма" Логан Шо

© AP Photo/Alex Gallardo

ТАСС, 30 декабря. "Анахайм" обыграл "Калгари" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Калгари" отличился Майкл Ферланд (32-я минута). За "Анахайм" шайбы забросили Кэм Фаулер (4) и Рикард Ракелл (43). Для 45-летнего нападающего "Калгари" Яромира Ягра этот матч стал 1732-м в лиге, что является третьим показателем в истории лиги по количеству игр. Он провел на площадке 13 минут 1 секунду с показателем полезности "-1".

"Калгари" занимает 10-е место в Западной конференции с 40 очками, "Анахайм" - 11-е (40).

В следующем матче в воскресенье "Калгари" примет "Чикаго", 2 января "Анахайм" сыграет в гостях с "Ванкувером".

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