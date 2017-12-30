Сербский теннисист Джокович снялся с турнира в Дохе

ТАСС, 30 декабря. Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович не выступит на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе. Об этом сообщается на его официальном сайте.

"К сожалению, ситуация с локтем не улучшилась со вчерашнего дня, - заявил Джокович. - Я все еще чувствую боль, поэтому должен сняться с турнира в Дохе. Проконсультировавшись с врачами, я решил продолжить терапию. Вернусь только тогда, когда буду абсолютно готов".

Ранее серб снялся с турнира в Абу-Даби. В прошлом сезоне Джокович впервые с 2007 года вылетел из топ-4 рейтинга ATP. В середине июля в четвертьфинальном матче Уимблдонского турнира серб в матче с чехом Томашем Бердыхом был вынужден досрочно завершить игру из-за травмы локтя и с тех пор на корте не появлялся. Сейчас 30-летний спортсмен занимает 12-ю строчку в рейтинге АТР.

Турнир в Дохе пройдет со 2 по 6 января. В прошлом году Джокович выиграл этот турнир.