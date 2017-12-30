Боксер Рой Джонс проведет последний поединок в карьере 8 февраля в США

ТАСС, 30 декабря. Бывший чемпион мира по боксу, призер Олимпийских игр Рой Джонс-младший проведет последний бой перед завершением карьеры 8 февраля. Слова Джонса приводит портал Boxingscene.

Последний поединок в карьере 48-летнего боксера, который имеет американское и российское гражданство, пройдет в родном городе спортсмена Пенсаколе (штат Флорида).

"Мой последний бой пройдет в Пенсаколе 8 февраля, последний поединок в карьере", - сказал Джонс. При этом боксер не сообщил о том, кто будет его соперником.

Рой Джонс является первым в мире боксером, который становился чемпионом мира в четырех весовых категориях (72,6 кг, 76,2 кг, 79,38 кг, 90,8 кг). В его активе 74 поединка на профессиональном ринге, в которых он одержал 65 побед (47 - нокаутом) и потерпел девять поражений. Также он является серебряным призером Олимпийских игр. В последний раз Джонс выходил на ринг в феврале этого года, победив американца Боба Ганна техническим нокаутом в 8-м раунде.