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Путин уверен в эффективном сотрудничестве с ФИФА для проведения ЧМ-2018

Спорт
30 декабря, 12:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Президент также направил поздравление с наступающим Новым годом президенту МОК Томасу Баху

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МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с наступающим Новым годом главе Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил уверенность в продолжении эффективного сотрудничества для успешного проведения чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

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"Глава российского государства также направил поздравление президенту ФИФА Джанни Инфантино, в котором поблагодарил его за содействие в успешном проведении в России Кубка конфедераций ФИФА в 2017 году и выразил уверенность в продолжении эффективного сотрудничества в целях подготовки и проведения в следующем году крупнейшего праздника спорта - чемпионата мира по футболу", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин направил поздравление с наступающим Новым годом почетному президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Жаку Рогге, президенту МОК Томасу Баху, почетному члену МОК Жан-Клоду Килли, президенту Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазелю и президенту Международной федерации дзюдо Мариусу Визеру.

 

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