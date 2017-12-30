Хоккеист "Миннесоты" Гранлунд признан первой звездой дня НХЛ

ТАСС, 30 декабря. Нападающий "Миннесоты" Микаэль Гранлунд стал первой звездой дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В матче против "Нэшвилла" (4:2) Гранлунд оформил хет- трик.

Второй звездой признан вратарь "Чикаго" Джефф Гласс, который в первом матче в лиге отразил 42 из 45 бросков игроков "Эдмонтона" (4:3 ОТ). Гласс выступал в Континентальной хоккейной лиге за "Спартак", ЦСКА, минское "Динамо", "Ладу", "Сибирь", "Барыс".

Третьей звездой стал нападающий "Баффало" Джек Айкел, забросивший две шайбы в ворота "Нью-Джерси" (4:3 ОТ).