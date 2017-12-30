Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФС надеется, что у российских болельщиков хватит разума не делать глупости в 2018 году

Спорт
30 декабря, 13:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза Владимир Маркин ждет настоящий футбольный праздник на ЧМ-2018

Поделиться
Материал из 1 страницы
Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза Владимир Маркин

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза Владимир Маркин

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин надеется, что российским болельщикам в 2018 году хватит разума не создавать проблем. Об этом Маркин заявил ТАСС.

Смотрите также

Тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха сразу согласился продлить контракт с РФС

Комиссия РФС получила информацию о 19 допинг-пробах, которые проверяет ФИФА

Сборная России поможет победившему в конкурсе РФС мальчику, мечтающему увидеться с сестрой

"Судя по тому, что в этом году не было ни одного серьезного инцидента, связанного с травмами, увечьями и поведением болельщиков, я считаю, год прошел прилично. Трудно прогнозировать, чего ожидать от наших и приезжих болельщиков в следующем году: мы не можем следить за тенденциями зарубежных фанатов, но от своих ждем, что разум возобладает. В связи с тем, сколько сюжетов и кино вышло в этом году, надеемся, что у них хватит разума в грядущем году не совершать глупости, очень вредные не только для них, но и для страны. Ждем настоящего футбольного праздника, я на это надеюсь и верю в болельщиков", - сказал Маркин.

Летом 2016 года во Франции проходил чемпионат Европы, во время группового этапа которого произошли беспорядками с участием фанатов. Наибольший резонанс получили погромы в Марселе перед матчем между сборными Англии и России, в которых участвовали в том числе болельщики обеих команд. На протяжении 2017 года в британских СМИ регулярно выходили материалы про околофутбольных хулиганов в России.

Летом 2018 года в 11 городах России пройдет чемпионат мира по футболу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роспотребнадзор назвал шаурму и салаты наиболее опасными блюдами новогоднего стола
2
Военные США отследили "Ангосат" и "Фрегат" на орбите
3
МИД РФ: Москва в полном объеме соблюдает санкционный режим в отношении Пхеньяна
4
МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на Игры-2018
5
Путин ввел исключительное право российских судов на перевозку нефти и газа по Севморпути
6
Верховный суд России отказался допустить Навального до выборов президента
7
Собчак потратила на сбор подписей 3,65 млн рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама