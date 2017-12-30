РФС надеется, что у российских болельщиков хватит разума не делать глупости в 2018 году

МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин надеется, что российским болельщикам в 2018 году хватит разума не создавать проблем. Об этом Маркин заявил ТАСС.

"Судя по тому, что в этом году не было ни одного серьезного инцидента, связанного с травмами, увечьями и поведением болельщиков, я считаю, год прошел прилично. Трудно прогнозировать, чего ожидать от наших и приезжих болельщиков в следующем году: мы не можем следить за тенденциями зарубежных фанатов, но от своих ждем, что разум возобладает. В связи с тем, сколько сюжетов и кино вышло в этом году, надеемся, что у них хватит разума в грядущем году не совершать глупости, очень вредные не только для них, но и для страны. Ждем настоящего футбольного праздника, я на это надеюсь и верю в болельщиков", - сказал Маркин.

Летом 2016 года во Франции проходил чемпионат Европы, во время группового этапа которого произошли беспорядками с участием фанатов. Наибольший резонанс получили погромы в Марселе перед матчем между сборными Англии и России, в которых участвовали в том числе болельщики обеих команд. На протяжении 2017 года в британских СМИ регулярно выходили материалы про околофутбольных хулиганов в России.

Летом 2018 года в 11 городах России пройдет чемпионат мира по футболу.