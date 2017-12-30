Россиянка Непряева стала четвертой в спринте на лыжной многодневке "Тур де Ски"

ТАСС, 30 декабря. Российская лыжница Наталья Непряева заняла четвертое место в спринте свободным стилем на первом этапе многодневной гонки "Тур де Ски", который стартовал в Швейцарии. В финальном забеге спортсменка показала результат 3 минуты 29 секунд.

Победительницей стала швейцарка Лорьян ван дер Грааф (3.25,84), второй к финишу пришла американка Софи Колдуэлл (отставание 1,42 секунды), третьей стала норвежка Майкен Фалла (+1,86).

22-летняя Непряева показала лучший результат в нынешнем сезоне на этапах Кубка мира - в предыдущих гонках она не поднималась выше седьмой позиции.

Многодневная гонка "Тур де Ски" завершится 7 января.