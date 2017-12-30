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Устюгов выиграл спринт на старте "Тур де Ски"

Спорт
30 декабря, 16:38 дата обновления: 30 декабря, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, третьим финишировал француз Люка Шанава

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Сергей Устюгов

Сергей Устюгов

© EPA-EFE/LUCIANO SOLERO

ТАСС, 30 декабря. Российский лыжник Сергей Устюгов занял первое место в спринте свободным стилем на первом этапе многодневной гонки "Тур де Ски", который проходит в Швейцарии. В финале он показал результат 2 минуты 57,28 секунды.

Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино (отставание 1 секунда), третьим финишировал француз Люка Шанава (+2,76). 

Устюгов, который является действующим победителем "Тур де Ски", единственным из россиян пробился в финальный забег. 

"Я очень рад, - сказал Устюгов в прямом эфире "Матч ТВ" после окончания гонки. - Вы сами знаете, какие у нас обстоятельства с лыжными гонками в стране. Поэтому надо выходить и выигрывать".

Раунд квалификации также преодолели Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Александр Большунов и Глеб Ретивых.

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