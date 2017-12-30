Устюгов выиграл спринт на старте "Тур де Ски"

ТАСС, 30 декабря. Российский лыжник Сергей Устюгов занял первое место в спринте свободным стилем на первом этапе многодневной гонки "Тур де Ски", который проходит в Швейцарии. В финале он показал результат 2 минуты 57,28 секунды.

Defending #tourdeski champion Ustiugov begins new Tour with win for second year in a row. Pellegrino 2nd and Chanavat gets first podium in 3rd. pic.twitter.com/cg9GWUxhEX — Cross Country (@FISCrossCountry) December 30, 2017

Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино (отставание 1 секунда), третьим финишировал француз Люка Шанава (+2,76).

Устюгов, который является действующим победителем "Тур де Ски", единственным из россиян пробился в финальный забег.

"Я очень рад, - сказал Устюгов в прямом эфире "Матч ТВ" после окончания гонки. - Вы сами знаете, какие у нас обстоятельства с лыжными гонками в стране. Поэтому надо выходить и выигрывать".

Раунд квалификации также преодолели Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Александр Большунов и Глеб Ретивых.