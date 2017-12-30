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Крянин: Устюгов победой в спринте на "Тур де Ски" доказал чистоту российских лыжников

Спорт
30 декабря, 17:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Вице-президент Федерации лыжных гонок России отметил, что у россиянина запланирован постепенный выход на пик формы

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Сергей Устюгов

Сергей Устюгов

© EPA-EFE/PETER SCHNEIDER

МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Лидер сборной России Сергей Устюгов своей победой на старте многодневки "Тур де Ски" доказал чистоту отстраненных отечественных лыжников. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

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В субботу Устюгов стал победителем в спринте свободным стилем на первом этапе многодневной гонки "Тур де Ски" в Швейцарии.

"У Сергея запланирован постепенный выход на пик формы, чтобы показать максимальный результат на Олимпийских играх. "Тур де Ски" является своеобразным этапом, на котором можно набрать физические кондиции. Видно, что Сергей после начала сезона с каждой гонкой прибавляет. Конечно, сегодня не было основных конкурентов из Норвегии, но соперники были очень непростыми, это очень хороший знак, что Сергей стал сильнейшим", - сказал Крянин.

"Устюгов еще в прошлом сезоне показал, что он является лидером команды, который борется не только за себя, но и за своих партнеров, которые несправедливо отстранены от участия в соревнованиях. Обидно, ведь ребята ничего не делали, а их наказывают. Думаю, что Сергей доказывает результатами, что наши спортсмены чистые и завоевывали медали в честной борьбе", - добавил собеседник агентства.

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета в ноябре-декабре пожизненно отстранила 11 российских лыжников от участия в Олимпиадах и аннулировала их результаты на Играх 2014 года в Сочи.

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