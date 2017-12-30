Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Серебряный призер ЧМ-2017 ходок Широбоков одержал победу в первом старте нового сезона

Спорт
30 декабря, 18:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Второе место в ходьбе на 20 км занял бронзовый призер ЧЕ-2010 Сергей Бакулин, третье - Роман Евстифеев

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Широбоков

Сергей Широбоков

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 30 декабря. Обладатель серебряной медали чемпионата мира 2017 года в ходьбе на 20 км Сергей Широбоков одержал победу в своем первом старте нового сезона. На зимнем чемпионате Мордовии в Саранске, в котором принимали участие практически все сильнейшие ходоки России, 18-летний спортсмен первенствовал в заходе на 5 км.

Второе место занял бронзовый призер ЧЕ-2010 Сергей Бакулин, третье - Роман Евстифеев. 37-летний Денис Нижегородов, в активе которого есть серебро Игр-2004 и бронза ОИ-2008 в ходьбе на 50 км, в субботу показал седьмой результат.

В соревнованиях женщин чемпионка мира и Олимпийских игр Елена Лашманова в заходе на 5 км заняла третье место. Первой пришла к финишу Мария Пономарева, второй - Эльвира Хасанова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
2
Задержан организатор взрыва в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге
3
Личность стрелявшего на Никольской улице установлена
4
Собчак потратила на сбор подписей 3,65 млн рублей
5
Главные песни композитора Владимира Шаинского
6
NYT: расследование ФБР по РФ началось из-за перебравшего с алкоголем советника Трампа
7
Источник: сдача ВМФ первой подлодки типа "Борей-Б" запланирована на 2026 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама