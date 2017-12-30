Серебряный призер ЧМ-2017 ходок Широбоков одержал победу в первом старте нового сезона

ТАСС, 30 декабря. Обладатель серебряной медали чемпионата мира 2017 года в ходьбе на 20 км Сергей Широбоков одержал победу в своем первом старте нового сезона. На зимнем чемпионате Мордовии в Саранске, в котором принимали участие практически все сильнейшие ходоки России, 18-летний спортсмен первенствовал в заходе на 5 км.

Второе место занял бронзовый призер ЧЕ-2010 Сергей Бакулин, третье - Роман Евстифеев. 37-летний Денис Нижегородов, в активе которого есть серебро Игр-2004 и бронза ОИ-2008 в ходьбе на 50 км, в субботу показал седьмой результат.

В соревнованиях женщин чемпионка мира и Олимпийских игр Елена Лашманова в заходе на 5 км заняла третье место. Первой пришла к финишу Мария Пономарева, второй - Эльвира Хасанова.