Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Беневенто" одержал первую победу в чемпионате Италии, обыграв "Кьево"

Спорт
30 декабря, 19:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Единственный мяч на 64-й минуте забил Массимо Кода

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 30 декабря. "Беневенто" одержал победу над "Кьево" со счетом 1:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу.

Мяч на 64-й минуте забил Массимо Кода. Для "Беневенто" эта победа стала первой в 19 матчах нынешнего сезона первенства страны. До этого команда потерпела 17 поражений и один раз сыграла вничью - 3 декабря "Беневенто" в добавленное время сравнял счет в игре с "Миланом" благодаря голу вратаря Альберто Бринболи.

"Беневенто" по ходу текущего сезона установил рекорд для команд пяти ведущих национальных чемпионатов Европы, проиграв на старте турнира 14 матчей подряд, до этого рекорд принадлежал английскому "Манчестер Юнайтед", который в начале сезона-1930/31 потерпел 12 поражений кряду.

В турнирной таблице "Беневенто" продолжает занимать последнее место, набрав четыре очка. "Кьево" с 21 очком идет 13-м.

В следующем туре "Беневенто" 6 января примет "Сампдорию", "Кьево" днем ранее также дома сыграет с "Удинезе".

Результаты других матчей:

  • "Аталанта" - "Кальяри" - 1:2;
  • "Болонья" - "Удинезе" - 1:2;
  • "Рома" - "Сассуоло" - 1:1;
  • "Сампдория" - СПАЛ - 2:0;
  • "Торино" - "Дженоа" - 0:0.
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
2
Задержан организатор взрыва в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге
3
Личность стрелявшего на Никольской улице установлена
4
Собчак потратила на сбор подписей 3,65 млн рублей
5
Главные песни композитора Владимира Шаинского
6
NYT: расследование ФБР по РФ началось из-за перебравшего с алкоголем советника Трампа
7
Источник: сдача ВМФ первой подлодки типа "Борей-Б" запланирована на 2026 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама