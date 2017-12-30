"Беневенто" одержал первую победу в чемпионате Италии, обыграв "Кьево"

ТАСС, 30 декабря. "Беневенто" одержал победу над "Кьево" со счетом 1:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу.

Мяч на 64-й минуте забил Массимо Кода. Для "Беневенто" эта победа стала первой в 19 матчах нынешнего сезона первенства страны. До этого команда потерпела 17 поражений и один раз сыграла вничью - 3 декабря "Беневенто" в добавленное время сравнял счет в игре с "Миланом" благодаря голу вратаря Альберто Бринболи.

"Беневенто" по ходу текущего сезона установил рекорд для команд пяти ведущих национальных чемпионатов Европы, проиграв на старте турнира 14 матчей подряд, до этого рекорд принадлежал английскому "Манчестер Юнайтед", который в начале сезона-1930/31 потерпел 12 поражений кряду.

В турнирной таблице "Беневенто" продолжает занимать последнее место, набрав четыре очка. "Кьево" с 21 очком идет 13-м.

В следующем туре "Беневенто" 6 января примет "Сампдорию", "Кьево" днем ранее также дома сыграет с "Удинезе".

Результаты других матчей:

"Аталанта" - "Кальяри" - 1:2;

"Болонья" - "Удинезе" - 1:2;

"Рома" - "Сассуоло" - 1:1;

"Сампдория" - СПАЛ - 2:0;

"Торино" - "Дженоа" - 0:0.