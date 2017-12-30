Карякин занял второе место на чемпионате мира по блицу

ТАСС, 30 декабря. Российский гроссмейстер Сергей Карякин стал вторым на чемпионате мира по блицу, прошедшем в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Первое место занял обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен, набравший 16 очков. Третьим стал индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, набравший равное с Карякиным количество очков (14,5), но уступивший россиянину по дополнительным показателям.

В топ-50 вошли россиянин Петр Свидлер - 11-е место (13,5 очка), Александр Грищук - 13-е (13), Борис Савченко - 14-е (13), Алексей Дреев - 19-е (12,5), Ян Непомнящий - 21-е (12,5), Владислав Артемьев - 23-е (12,5), Санан Сюгиров - 32-е (12), Владимир Федосеев - 33-е (12), Андрей Есипенко - 41-е (11,5), Александр Рахманов - 44-е (11,5).

В женском турнире первое место заняла грузинка Нана Дзагнидзе (16,5), второй стала россиянка Валентина Гунина (16), третьей - китаянка Цзюй Вэньцзюнь (14). В топ-50 вошли россиянка Екатерина Лагно - четвертое место (14), Александра Костенюк - седьмое (13,5), Александра Горячкина - 14-е (12,5),

Анастасия Боднарук - 22-е (12), Дарья Войт - 29-е (11,5), Марина Нечаева - 30-е (11,5), Дарья Чарочкина - 46-е (10,5), Дина Беленькая - 48-е (10,5).