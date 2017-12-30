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"Челси" разгромил "Сток Сити" в матче чемпионата Англии

Спорт
30 декабря, 20:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:0

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Футболисты "Челси"

Футболисты "Челси"

© EPA-EFE/WILL OLIVER

ТАСС, 30 декабря. Лондонский "Челси" со счетом 5:0 одержал победу над "Сток Сити" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Забитыми мячами отметились Антонио Рюдигер (3-я минута), Дэнни Дринкуотер (9), Педро Родригес (23), Виллиан (73) и Давиде Дзаппакоста (88).

"Челси" находится на втором месте в турнирной таблице, набрав 45 очков. "Сток Сити" располагается на 14-й строчке, в активе команды 20 очков.

В следующем матче "Челси" на выезде встретится с "Арсеналом" 3 января, а "Сток Сити" 1 января дома сыграет с "Ньюкаслом".

В другом матче игрового дня "Хаддерсфилд" дома сыграл вничью с "Бернли" (0:0).

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