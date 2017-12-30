Непряева довольна четвертым местом в спринте на старте "Тур де Ски"

МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская лыжница Наталья Непряева довольна своим результатом, показанным в спринте свободным стилем в первый день многодневной гонки "Тур де Ски". Об этом она рассказала ТАСС.

В субботу Непряева в спринте заняла четвертое место. Победительницей стала швейцарка Лорьян ван дер Грааф, второй к финишу пришла американка Софи Колдуэлл, третьей стала норвежка Майкен Фалла.

"Такого результата не ожидала, поэтому очень им довольна, - сказала Непряева. - Целью было попасть в десятку, но вышло намного лучше. Тяжело сказать, какому результату я бы была довольна по итогам "Тур де Ски", хочется показать свой максимум, чтобы достойно выглядеть в общем зачете".

Следующая гонка в рамках "Тур де Ски" у женщин пройдет в воскресенье, спортсменки будут соревноваться на дистанции 10 км классическим стилем.

"Тур де Ски" завершится 7 января.