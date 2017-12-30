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Поляк Стох стал победителем первого этапа "Турне четырех трамплинов"

Спорт
30 декабря, 21:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Единственный россиянин, преодолевший квалификацию, Евгений Климов занял 44-е место

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ТАСС, 30 декабря. Поляк Камил Стох занял первое место на первом этапе ежегодного соревнования по прыжкам на лыжах "Турне четырех трамплинов", который прошел в немецком Оберсдорфе. Спортсмен показал результат 279,7 балла.

Вторым стал немец Рихард Фрайтаг (275,5), третий результат показал поляк Давид Кубацкий (270,1). Единственный россиянин, преодолевший квалификацию, Евгений Климов занял 44-е место.

Следующий этап соревнований пройдет 31 декабря - 1 января в немецком Партенкирхене. "Турне четырех трамплинов" завершится 6 января.

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