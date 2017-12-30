Поляк Стох стал победителем первого этапа "Турне четырех трамплинов"

ТАСС, 30 декабря. Поляк Камил Стох занял первое место на первом этапе ежегодного соревнования по прыжкам на лыжах "Турне четырех трамплинов", который прошел в немецком Оберсдорфе. Спортсмен показал результат 279,7 балла.

Вторым стал немец Рихард Фрайтаг (275,5), третий результат показал поляк Давид Кубацкий (270,1). Единственный россиянин, преодолевший квалификацию, Евгений Климов занял 44-е место.

Следующий этап соревнований пройдет 31 декабря - 1 января в немецком Партенкирхене. "Турне четырех трамплинов" завершится 6 января.