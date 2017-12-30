"Слован" победил "Йокерит" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 30 декабря. Братиславский "Слован" со счетом 3:2 одержал победу над хельсинкским "Йокеритом" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Юрай Микуш (20-я минута), Ник Эберт (42) и Патрик Лампер (55). За гостей отличились Никлас Йенсен (7) и Стив Мозес (53).

"Слован" одержал вторую победу подряд, команда располагается на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 47 очков. "Йокерит" находится на третьем месте, в активе команды 87 очков.

В следующем матче "Йокерит" в гостях сыграет с ЦСКА 3 января. "Слован" следующий матч также проведет против ЦСКА дома 7 января.