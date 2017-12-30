Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Слован" победил "Йокерит" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
30 декабря, 21:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:2

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 30 декабря. Братиславский "Слован" со счетом 3:2 одержал победу над хельсинкским "Йокеритом" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Юрай Микуш (20-я минута), Ник Эберт (42) и Патрик Лампер (55). За гостей отличились Никлас Йенсен (7) и Стив Мозес (53).

"Слован" одержал вторую победу подряд, команда располагается на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 47 очков. "Йокерит" находится на третьем месте, в активе команды 87 очков.

В следующем матче "Йокерит" в гостях сыграет с ЦСКА 3 января. "Слован" следующий матч также проведет против ЦСКА дома 7 января.

Смотрите также

Генменеджер ХК "Авангард": назначение нового главного тренера клуба ожидается 31 декабря

Минское "Динамо" победило СКА в матче КХЛ, забросив три шайбы за одну минуту

ЦСКА одержал третью победу подряд, обыграв "Ладу" в матче КХЛ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
2
Задержан организатор взрыва в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге
3
Личность стрелявшего на Никольской улице установлена
4
Собчак потратила на сбор подписей 3,65 млн рублей
5
Главные песни композитора Владимира Шаинского
6
NYT: расследование ФБР по РФ началось из-за перебравшего с алкоголем советника Трампа
7
Источник: сдача ВМФ первой подлодки типа "Борей-Б" запланирована на 2026 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама