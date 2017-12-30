Бывший футболист "Оренбурга" и "Рубина" Благой Георгиев завершил карьеру

ТАСС, 30 декабря. Бывший полузащитник клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Оренбург" Благой Георгиев принял решение о завершении карьеры. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на болгарское издание "Топспорт".

36-летний болгарский игрок расторг контракт с "Оренбургом" 29 декабря. В нынешнем сезоне он провел семь матчей в ФНЛ.

Георгиев перешел в "Оренбург" летом 2016 года из казанского "Рубина" (2014-2016). Ранее выступал за пермский "Амкар" (2013-2014) и грозненский "Терек" (2009-2012).

В прошедшем сезоне он провел 21 матч за "Оренбург" в чемпионате России и забил шесть мячей. В активе игрока 50 матчей и пять голов в составе сборной Болгарии.