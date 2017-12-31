Сборная России по гандболу выиграла товарищеский турнир в Швейцарии

ТАСС, 31 декабря. Гандболисты сборной России со счетом 30:29 обыграли команду Швейцарии в финале турнира Yellow Cup. Традиционный товарищеский турнир проходил в швейцарском Винтертуре.

Помимо сборных России и Швейцарии, в соревнованиях принимали участие команды Румынии и Сербии. В пятницу команда Эдуарда Кокшарова в своем полуфинале обыграла румын, швейцарцы оказались сильнее сербов.

Турнир проходил в 46-й раз. В последний раз до этого российская команда выступала на Yellow Cup пять лет назад и проиграла в финале сборной Белоруссии.