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Сборная России по гандболу выиграла товарищеский турнир в Швейцарии

Спорт
31 декабря, 3:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

В финале были обыграны хозяева соревнований

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ТАСС, 31 декабря. Гандболисты сборной России со счетом 30:29 обыграли команду Швейцарии в финале турнира Yellow Cup. Традиционный товарищеский турнир проходил в швейцарском Винтертуре.

Помимо сборных России и Швейцарии, в соревнованиях принимали участие команды Румынии и Сербии. В пятницу команда Эдуарда Кокшарова в своем полуфинале обыграла румын, швейцарцы оказались сильнее сербов.

Турнир проходил в 46-й раз. В последний раз до этого российская команда выступала на Yellow Cup пять лет назад и проиграла в финале сборной Белоруссии.

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