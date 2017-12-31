Тренер: Нурмагомедов после победы над Барбозой ставит цель стать чемпионом UFC

ТАСС, 31 декабря. Российский боец Хабиб Нурмагомедов после победы над бразильцем Эдсоном Барбозой ставит цель стать чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом журналистам заявил отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов.

Ранее Нурмагомедов единогласным решением судей победил Барбозу в поединке, который прошел в Лас-Вегасе.

"Поздравляю Россию и всех болельщиков мира, которые болели за нас, - сказал Абдулманап Нурмагомедов. - Хабиб говорил, что хочет показать ударную технику. Можно посчитать, сколько ударов выброшено и сколько дошло до цели. Теперь задача - пояс, других целей нет".

Следующим соперником Нурмагомедова должен стать "временный" чемпион UFC американец Тони Фергюсон.