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Тренер: Нурмагомедов после победы над Барбозой ставит цель стать чемпионом UFC

Спорт
31 декабря, 8:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

Россиянин в воскресенье единогласным решением судей победил бразильца Эдсона Барбозу

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Хабиб Нурмагомедов (справа) и Эдсон Барбоза

Хабиб Нурмагомедов (справа) и Эдсон Барбоза

© AP Photo/John Locher

ТАСС, 31 декабря. Российский боец Хабиб Нурмагомедов после победы над бразильцем Эдсоном Барбозой ставит цель стать чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом журналистам заявил отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов.

Ранее Нурмагомедов единогласным решением судей победил Барбозу в поединке, который прошел в Лас-Вегасе.

"Поздравляю Россию и всех болельщиков мира, которые болели за нас, - сказал Абдулманап Нурмагомедов. - Хабиб говорил, что хочет показать ударную технику. Можно посчитать, сколько ударов выброшено и сколько дошло до цели. Теперь задача - пояс, других целей нет".

Следующим соперником Нурмагомедова должен стать "временный" чемпион UFC американец Тони Фергюсон.

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