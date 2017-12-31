Шлеменко: Нурмагомедов не оставил никаких шансов Барбозе

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Хабиб Нурмагомедов не оставил никаких шансов бразильцу Эдсону Барбозе в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС заявил бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко.

Ранее Нурмагомедов единогласным решением судей победил Барбозу на турнире в США.

"Все получилось, как я и думал, - сказал Шлеменко. - Барбоза ему не соперник, такого бойца, как Нурмагомедов, нельзя вырубить с "вертушки". Результатом стала уверенная победа Хабиба, с чем я всех и поздравляю".

Следующим соперником Нурмагомедова должен стать "временный" чемпион UFC американец Тони Фергюсон.