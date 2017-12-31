Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шлеменко: Нурмагомедов не оставил никаких шансов Барбозе

Спорт
31 декабря, 8:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

По мнению экс-чемпиона Bellator, Барбоза не соперник Нурмагомедову

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Шлеменко

Александр Шлеменко

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Хабиб Нурмагомедов не оставил никаких шансов бразильцу Эдсону Барбозе в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС заявил бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко.

Ранее Нурмагомедов единогласным решением судей победил Барбозу на турнире в США.

"Все получилось, как я и думал, - сказал Шлеменко. - Барбоза ему не соперник, такого бойца, как Нурмагомедов, нельзя вырубить с "вертушки". Результатом стала уверенная победа Хабиба, с чем я всех и поздравляю".

Следующим соперником Нурмагомедова должен стать "временный" чемпион UFC американец Тони Фергюсон.

Смотрите также

Тренер: Нурмагомедов после победы над Барбозой ставит цель стать чемпионом UFC

Нурмагомедов заявил, что не думает о бое с Макгрегором после победы над Барбозой

Нурмагомедов победил Барбозу на турнире UFC в первом бою за год

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич: Трамп войдет в историю как президент США времен побед России в Сирии
2
Прощание с актером Александром Шавриным пройдет 2 января в Театре Маяковского
3
Роспотребнадзор призвал соблюдать очередность блюд за новогодним столом
4
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
5
МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на Игры-2018
6
Самые зрелищные военные видео 2017 года
7
ЦИК после публикации Навального пояснил, как у Памфиловой появилось 30 млн руб. в 2016 г.
Темы дня
Новости партнеров
Реклама