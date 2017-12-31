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Менеджер: Нурмагомедов проведет следующий бой в UFC в апреле

Спорт
31 декабря, 9:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Как сообщил ТАСС Ризван Магомедов, бой с американцем Тони Фергюсоном еще не подтвержден

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Хабиб Нурмагомедов (слева) и Эдсон Барбоза

Хабиб Нурмагомедов (слева) и Эдсон Барбоза

© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Хабиб Нурмагомедов проведет следующий поединок в апреле, бой с "временным" чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсоном не подтвержден. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

Ранее Нурмагомедов единогласным решением судей победил бразильца Эдсона Барбозу на турнире UFC 219. Поединок прошел в воскресенье в Лас-Вегасе.

"Бой с Фергюсоном не подтвержден. Мы ориентируемся на то, что следующий бой Хабиб проведет в апреле", - сказал Магомедов.

"Хабиб отлично себя чувствует, он не получил повреждений. Он готов еще один бой провести прямо сейчас, он отлично готов", - отметил менеджер по поводу боя с Барбозой.

Следующим соперником Нурмагомедова должен стать Фергюсон. На счету россиянина 25 побед и ни одного поражения.

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