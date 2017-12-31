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Жустино победила Холм и защитила титул чемпионки UFC

Спорт
31 декабря, 9:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

По итогам поединка все судьи отдали победу бразильянке

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Кристиана Жустино (справа) и Холли Холм

Кристиана Жустино (справа) и Холли Холм

© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Бразильский боец смешанного стиля Кристиана Жустино одержала победу над американкой Холли Холм на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 219 в Лас-Вегасе и защитила титул чемпионки организации в полулегком весе.

Поединок был главным событием вечера и продлился все пять раундов. По итогам поединка судьи единогласным решением отдали победу бразильянке.

Жустино в первый раз защитила титул чемпионки UFC, бразильянка завоевала пояс в июле текущего года, победив американку Тоню Эвинджер. В UFC Жустино провела четыре поединка, победив во всех из них, всего в ее активе 21 бой в смешанных единоборствах, в которых она одержала 19 побед и потерпела одно поражение, один бой был признан не состоявшимся.

Холм провела свой 15-й поединок в ММА, победив в 11 из них и проиграв в четырех. Американка известна как первая спортсменка, нанесшая поражение бывшей чемпионке организации в легчайшем весе Ронде Роузи (15 ноября 2015 года).

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