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Футбольный клуб "Тосно" расторг контракты с тренерами Бесчастных и Щербаком

Спорт
31 декабря, 11:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

В ноябре генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко сообщил ТАСС, что "Тосно" расстанется со специалистами из-за неудовлетворительных результатов команды

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Владимир Бесчастных

Владимир Бесчастных

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 31 декабря. Футбольный клуб "Тосно" расторг по соглашению сторон контракты со старшими тренерами Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком. Об этом сообщает пресс-служба "Тосно".

В ноябре генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко сообщил ТАСС, что "Тосно" расстанется со специалистами из-за неудовлетворительных результатов команды. Их заменят Кирилл Гашичев и Леонид Шульгин. "Тосно" занимает 14-е место в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) с 20 очками.

В 2009 году Бесчастных получил тренерскую лицензию, а в 2011 году начал работать в футбольной академии "Спартака", где с командой 1997 года рождения выиграл первенства России и Москвы. Затем он возглавлял молодежную команду красно- белых, откуда был отправлен в отставку в декабре 2015 года. В июне 2016 года вошел в тренерский штаб "Тосно".

Щербак работает в качестве тренера с 2006 года. За свою тренерскую карьеру он возглавлял юношескую сборную России до 17 лет, московское "Строгино", а в 2017 году перешел на работу в "Тосно".

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