Мяус: включение бенди в программу Универсиады способствует развитию вида спорта в мире

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Включение хоккея с мячом в программу зимней Универсиады способствует его продвижению на мировой арене. Такое мнение ТАСС выразил член исполкома Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Сергей Мяус.

В августе хоккей с мячом был включен в программу Всемирной зимней Универсиады, которая в 2019 году пройдет в Красноярске.

"Включение бенди в программу Универсиады должно сыграть одну из главных ролей в развитии данного вида спорта не только в нашей стране, но и мире. Мы активно работаем со студентами, внимательно следим за подготовкой программы в Красноярске. На мой взгляд, данная дисциплина станет одной из самых ярких из представленных на Универсиаде", - сказал Мяус.

"Если же говорить о главных целях, то конечно это включение хоккея с мячом в программу Олимпиады-2022, которая пройдет в Пекине. Мы активно ведем переговоры с Китаем, в котором в 2018 году пройдет чемпионат мира по хоккею с мячом турнира Б в Храбине и женский чемпионат мира в Чандэ. На сегодняшний день вертикаль развития уже выстроилась, мы продолжаем работу в данном направлении и верим, что все получится", - добавил Мяус.

Зимняя Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта 2019 года.