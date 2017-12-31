Российский шахматист Карякин считает успешным свое выступление на ЧМ по блицу

МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает успехом серебряную медаль, завоеванную на чемпионате мира по блицу в Саудовской Аравии, хотя рассчитывал на победу. Об этом он заявил ТАСС.

Карякин стал вторым на турнире, прошедшем в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Первое место занял обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен, набравший после 21 тура 16 очков. Третьим стал индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, набравший равное с Карякиным количество очков (14,5), но уступивший россиянину по дополнительным показателям.

"Для меня это был очень тяжелый год - было трудно настроиться на обычный турнирный график после матча на первенство мира. К тому же у меня появились новые обязательства. Шахматы вышли на другой уровень, я много работал над популяризацией игры - это сильно мешает постоянной практике. Поэтому мои результаты в классике были просто ужасными", - сказал Карякин.

"Из классических турниров я могу записать в актив разве что Сент-Луис. Поэтому было приятно стать вторым на чемпионате планеты по блицу. Хотя я рассчитывал защитить титул", - подчеркнул гроссмейстер.

По словам Карякина, остановить на турнире Карлсена было невозможно: "После первого дня все шло по плану, но потом Карлсен включил какую-то космическую скорость. Тем не менее, серебро - это успех. Сейчас я отмечу Новый год в кругу семьи и с головой уйду в подготовку к кандидатскому форуму. Между этими событиями приму участие в традиционном турнире в Вейк-ан-Зее".