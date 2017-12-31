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Сборная Австралии победила команду Канады на Кубке Хопмана по теннису

Спорт
31 декабря, 12:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

Встреча завершилась с общим счетом 2-1

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ТАСС, 31 декабря. Сборная Австралии обыграла команду Канады в матче группового этапа Кубка Хопмана по теннису, который проходит в Перте.

Танаси Коккинакис победил Вашека Поспишила со счетом 6:4, 3:6, 6:3. Дарья Гаврилова обыграла Эжени Бушар - 6:1, 6:4. В миксте победила канадская пара со счетом 4:3 (5:1), 4:3 (5:4).

Сборная Австралия победила с общим счетом 2-1.

В следующем матче 3 января сборная Австралии встретится с командой Бельгии (Давид Гоффен и Элизе Мертенс), канадцы - с командой Германии (Александр Зверев и Ангелик Кербер).

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