СМИ: "Барселона" намерена предложить "Ливерпулю" £130 млн за футболиста Коутиньо

ТАСС, 31 декабря. Испанский футбольный клуб "Барселона" готов предложить английскому "Ливерпулю" £130 млн за переход полузащитника Филипе Коутиньо. Об этом сообщает издание Mirror.

Испанский клуб пытался приобрести 25-летнего бразильца еще в летнее трансферное окно, однако "Ливерпуль" не согласился его продавать. Ранее "Ливерпуль" подписал контракт с защитником Верджилом ван Дейком, по данным британских СМИ сумма трансфера составила £75 млн. В руководстве "Барселоны" уверены, что английский клуб пожелает вернуть потраченные средства за счет продажи кого- то из ведущих футболистов.

Коутиньо выступает за "Ливерпуль" с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 20 матчей в различных турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал девять результативных передач.