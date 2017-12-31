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СМИ: "Барселона" намерена предложить "Ливерпулю" £130 млн за футболиста Коутиньо

Спорт
31 декабря, 13:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

Испанский клуб пытался приобрести 25-летнего бразильца еще в летнее трансферное окно, однако "Ливерпуль" не согласился его продавать

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Филиппе Коутиньо

Филиппе Коутиньо

© EPA/PETER

ТАСС, 31 декабря. Испанский футбольный клуб "Барселона" готов предложить английскому "Ливерпулю" £130 млн за переход полузащитника Филипе Коутиньо. Об этом сообщает издание Mirror.

Испанский клуб пытался приобрести 25-летнего бразильца еще в летнее трансферное окно, однако "Ливерпуль" не согласился его продавать. Ранее "Ливерпуль" подписал контракт с защитником Верджилом ван Дейком, по данным британских СМИ сумма трансфера составила £75 млн. В руководстве "Барселоны" уверены, что английский клуб пожелает вернуть потраченные средства за счет продажи кого- то из ведущих футболистов.

Коутиньо выступает за "Ливерпуль" с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 20 матчей в различных турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал девять результативных передач.

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