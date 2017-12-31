Президент МОК Бах не считает слишком мягким наказание российским олимпийцам

БЕРЛИН, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не согласен с точкой зрения, что решение допустить до участия в Олимпиаде-2018 чистых российских спортсменов под олимпийским флагом является, якобы, довольно мягким. Об этом он заявил в интервью, которое было опубликовано в воскресенье в немецкой газете "Вельт ам зонтаг".

Отвечая на вопрос, согласен ли он с мнением, что решение по российским олимпийцам является жестким лишь на первый взгляд, он сказал: "Преимущественно в Германии придерживаются этой безосновательной теории". "Как далека она от реальности, можно понять не только по реакции общественности в России, но и по тому факту, что отстраненный МОК Виталий Мутко собирается опротестовать это решение через суд", - отметил Бах.

Кроме того, глава МОК отметил, что организация не могла отказать в допуске на Игры чистым российским спортсменам.

В начале декабря МОК временно приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации и отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. По решению МОК, на Олимпиаду могут ехать только чистые спортсмены под олимпийским флагом. Кроме того, МОК пожизненно отстранил от Игр вице-премьера РФ Виталия Мутко, который во время Олимпиады-2014 возглавлял Министерство спорта РФ. Позднее Мутко заявил о намерении оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане.