Титов назначен главным тренером хоккейного клуба "Авангард"

ТАСС, 31 декабря. Герман Титов стал главным тренером омского хоккейного клуба "Авангард". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Срок соглашения не уточняется. Титов тренировал новокузнецкий "Металлург" и московский "Спартак". В ноябре 52-летний специалист возглавил молодежную команду "Авангарда" "Омские ястребы".

29 декабря "Авангард" расторг контракт с Андреем Скабелкой, который возглавлял клуб с марта 2017 года. Омский клуб занимает второе место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с 74 очками.