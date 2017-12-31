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Титов назначен главным тренером хоккейного клуба "Авангард"

Спорт
31 декабря, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

29 декабря "Авангард" расторг контракт с Андреем Скабелкой, который возглавлял клуб с марта 2017 года

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Главный тренер хоккейного клуба "Авангард" Герман Титов

Главный тренер хоккейного клуба "Авангард" Герман Титов

© Сергей Фадеичев/ТАСС, архив

ТАСС, 31 декабря. Герман Титов стал главным тренером омского хоккейного клуба "Авангард". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Срок соглашения не уточняется. Титов тренировал новокузнецкий "Металлург" и московский "Спартак". В ноябре 52-летний специалист возглавил молодежную команду "Авангарда" "Омские ястребы".

29 декабря "Авангард" расторг контракт с Андреем Скабелкой, который возглавлял клуб с марта 2017 года. Омский клуб занимает второе место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с 74 очками.

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