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Сотни болельщиков встретили в аэропорту Тбилиси чемпионку мира по блицу Дзагнидзе

Спорт
31 декабря, 14:31 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Эка Мехузла

Соревнования завершились в Саудовской Аравии 30 декабря

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ТБИЛИСИ, 31 декабря. /Корр. ТАСС Эка Мехузла/. Болельщики устроили восторженный прием грузинской шахматистке Нане Дзагнидзе, которая победила на чемпионате мира по блицу в Саудовской Аравии. В международном аэропорту Тбилиси имени Шота Руставели в воскресенье чемпионку мира встречали сотни поклонников и специалистов шахмат, руководители Федерации шахмат Грузии, различных спортивных организаций и ведомств, представители общественности.

"Я стала чемпионкой мира по блицу, это большая радость и ответственность, спасибо всем, кто переживал за меня и поддерживал меня, - сказала 40-летняя Дзагнидзе журналистам. - Нынешний год для меня стал очень удачным: в апреле я стала чемпионкой Европы, сейчас - чемпионкой мира, жизнь продолжается, впереди много турниров, к которым надо готовиться".

В свою очередь президент Федерации шахмат Грузии Гия Георгадзе сказал, что Дзагнидзе порадовала всю страну. "Нана добилась больших успехов, это очень радует Грузию, страну с богатейшими шахматными традициями и успехами", - отметил он.

Чемпионку мира также в воскресенье поздравило Министерство культуры и спорта Грузии. "Нана Дзагнидзе стала чемпионкой мира, это блестящее достижение, которым спортсмены Грузии завершили 2017 год. Поздравляем Нану и всю страну", - сказано в сообщении ведомства.

Чемпионат мира по блицу завершился в Саудовской Аравии 30 декабря. Второе место на турнире заняла российская шахматистка Валентина Гунина, третьей - китаянка Цзюй Вэньцзюнь.

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