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Эксперт: молодежной сборной России по хоккею не хватает международного опыта

Спорт
31 декабря 2017, 19:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

По словам двукратного олимпийского чемпиона Евгения Зимина, в национальной команде нет ярких индивидуальностей

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ТАСС, 31 декабря. Нынешнему составу молодежной сборной России по хоккею, который выступает на чемпионате мира в Баффало, не хватает международного опыта. Такое мнение "Газете.Ru" высказал двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин.

В турнирной таблице группы B перед заключительным туром российские хоккеисты занимают третье место, набрав шесть очков. В ночь на 1 января сборная России проведет матч против команды Швеции, лидирующей в группе с девятью очками.

"Наши ребята сражаются, полностью отдаются делу, проявляют характер, бьются, это хорошо, - сказал Зимин. - Но вместе с тем налицо и минусы: нет ярких индивидуальностей, тех, кто бы повел за собой вперед остальных, вдохновил партнеров на подвиг или решил исход эпизода за счет личного мастерства. Подопечные Валерия Брагина в основном действуют по схеме "бей - беги". Показывать красивый хоккей у них не получается".

"Стройности действий и обученности я тоже не наблюдаю, надеюсь, пока. Вообще на важных турнирах такое частенько бывает: когда нервы на пределе, своя игра почему-то не идет. Не исключаю, у наших сейчас как раз именно такой период. Боятся ошибиться, чувствуют повышенную ответственность, зажаты", - добавил Зимин.

"Поэтому матч с командой Швеции будет для них словно лакмусовая бумажка. Наглядно покажет всем нам, чего же в действительности стоит нынешняя молодежная сборная России. Не секрет ведь, что этому созыву не хватает международного опыта, почти никто не выступал на таком уровне из-за пресловутой истории с мельдонием. Тот скандал, конечно, сильно повлиял на становление и развитие коллектива", - отметил Зимин.

Молодежный чемпионат мира завершится 5 января.

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