Главный тренер "Арсенала" Венгер установил рекорд по количеству матчей в чемпионате Англии

ТАСС, 31 декабря. Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер установил рекорд по количеству матчей, проведенных в чемпионате Англии по футболу в качестве тренера.

"Арсенал" в рамках 21-го тура английской премьер-лиги проводит гостевую встречу против "Вест Бромвича". Эта игра стала для Венгера 811-й в первенстве Англии во главе "Арсенала". Предыдущее достижение принадлежало бывшему главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Алексу Фергюсону (810).

Венгер возглавил "Арсенал" в 1996 году. Французский специалист трижды становился чемпионом Англии, по семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны, по одному разу выходил в финал Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. Под его руководством "канониры" в сезоне-2003/04 выиграли чемпионат страны, не потерпев ни одного поражения.