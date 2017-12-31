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Главный тренер "Арсенала" Венгер установил рекорд по количеству матчей в чемпионате Англии

Спорт
31 декабря 2017, 19:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

Встреча с "Вест Бромвичем" стала для Венгера 811-й в первенстве Англии во главе лондонского клуба

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Арсен Венгер

Арсен Венгер

© EPA/WU HONG

ТАСС, 31 декабря. Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер установил рекорд по количеству матчей, проведенных в чемпионате Англии по футболу в качестве тренера.

"Арсенал" в рамках 21-го тура английской премьер-лиги проводит гостевую встречу против "Вест Бромвича". Эта игра стала для Венгера 811-й в первенстве Англии во главе "Арсенала". Предыдущее достижение принадлежало бывшему главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Алексу Фергюсону (810).

Венгер возглавил "Арсенал" в 1996 году. Французский специалист трижды становился чемпионом Англии, по семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны, по одному разу выходил в финал Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. Под его руководством "канониры" в сезоне-2003/04 выиграли чемпионат страны, не потерпев ни одного поражения.

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