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Сергей Карякин опустился на 14-е место в рейтинге FIDE

Спорт
31 декабря 2017, 21:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

Российский гроссмейстер потерял одну позицию

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Сергей Карякин

Сергей Карякин

© EPA/JUSTIN LANE

ТАСС, 31 декабря. Российский гроссмейстер Сергей Карякин опустился с 13-й на 14-ю строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

В активе Карякина 2760 очков. Другой российский гроссмейстер Владимир Крамник сохранил седьмое место, на его счету 2787 очков. Возглавляет рейтинг чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2834), вторую позицию занимает американец Фабиано Каруана (2811), на третьем месте азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (2804). Россиянин Владимир Крамник идет на седьмом месте (2787), Петр Свидлер - на 10-м (2768), Александр Грищук - на 12-м (2767), Ян Непомнящий - на 16-м (2751), Дмитрий Яковенко - на 21-м (2744).

В женском рейтинге первую строчку сохранила китаянка Хоу Ифань (2680), на втором месте идет ее соотечественница Цзюй Вэньцзюнь (2572), на третьем - украинка Анна Музычук (2571). Лучшей из россиянок является Анна Костенюк, занимающая четвертую позицию (2561), Екатерина Лагно идет пятой (2556), Валентина Гунина - 12-й (2502), Александра Горячкина - 14-й (2493), Ольга Гиря - 16-й (2489).

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