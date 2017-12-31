"Арсенал" сыграл вничью с "Вест Бромвичем" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 31 декабря. "Арсенал" и "Вест Бромвич" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Хоторнс" в Вест Бромвиче.

Счет открыл на 84-й минуте форвард "Арсенала" Алексис Санчес, на 89-й минуте Джей Родригес с пенальти восстановил равновесие.

Этот матч стал 811-м для главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера в первенствах страны. По этому показателю он превзошел достижение бывшего наставника "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона (810) и стал рекордсменом премьер-лиги. "Вест Бромвич", который начал сезон с двух побед, не может выиграть в матче чемпионата Англии на протяжении 19 встреч.

В турнирной таблице "Вест Бромвич" занимает предпоследнее, 19-е, место, набрав 16 очков, "Арсенал" с 38 очками идет пятым.

В следующем туре "Вест Бромвич" 2 января в гостях сыграет с "Вест Хэмом", "Арсенал" на следующий день примет "Челси".