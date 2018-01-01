Хоккеисты "Баффало" и "Рейнджерс" сыграют в матче "Зимней классики" НХЛ

ТАСС, 1 января. "Баффало" и "Нью-Йорк Рейнджерс" сыграют в первый день 2018 года на открытом льду в матче "Зимней классики" Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча пройдет на бейсбольном стадионе "Сити-Филд" в Нью-Йорке.

В нынешнем году "Зимней классике" исполняется 10 лет - первый матч в таком формате прошел 1 января 2008 года между "Баффало" и "Питтсбургом". "Баффало" является лишь формальным хозяином предстоящей в Нью-Йорке встречи - по договору с ареной "Мэдисон Сквер Гарден" "Рейнджерс" должны провести все домашние матчи именно там.

Хоккейная коробка на сей раз установлена на стадионе "Сити-Филд", где проводит домашние матчи бейсбольный клуб "Нью-Йорк Метс". Арена не может вместить более 45 тыс. зрителей, так что рекорд результативности "Зимней классики" устоит - в 2014 году на футбольном стадионе в Анн-Арборе (штат Мичиган) "Детройт" и "Торонто" сыграли в присутствии 105 тыс. человек.

Формальный статус хозяина отразится и на форме, в которой выступят хоккеисты "Баффало" - она будет белого цвета, хотя обычно в таких расцветках в НХЛ играют гости. "Клинки" представят нью-йоркской публике ретро-форму, в которой можно будет обнаружить даже элементы, сохранившиеся от клуба "Байзонс", который представлял Баффало до 1970 года. В свою очередь хоккеисты "Рейнджерс" сыграют в синей форме с написанным большими буквами названием клуба - как это было в 20-30-х годах прошлого столетия.

НХЛ приглашает для участия в "Зимней классике" большей частью клубы с богатой историей. Так, "Нью-Йорк Рейнджерс" выступает в НХЛ с 1926 года, а первый Кубок Стэнли клуб выиграл 90 лет назад. "Баффало" же вошел в состав НХЛ в 1970 году, когда лига была расширена до 14 команд, при этом "клинкам" ни разу за почти полвека не удалось выиграть главный трофей НХЛ.

Аутсайдер против середняка

В нынешнем сезоне "Баффало" является аутсайдером, замыкая таблицу Восточной конференции, набрав 28 очков в 38 матчах, а во всей лиге опережая лишь "Аризону". При этом подопечные Фила Хаусли в последнем матче победили, в пятницу обыграв в овертайме "Нью-Джерси" - 4:3. В составе "Баффало" играет российский защитник Виктор Антипин, который, впрочем, в последних матчах не попадал в заявку. В 24 матчах сезона Антипин сделал четыре результативные передачи.

"Рейнджерс" в конференции борется за попадание в кубковую восьмерку, команда по традиции неплохо укомплектована, а ворота нью-йоркцев защищает 35-летний Хенрик Лундквист, который в минувшем году к своим титулам добавил победу на чемпионате мира. За "Рейнджерс" играет 22-летний российский форвард Павел Бучневич, который набрал 25 (11+14) очков, по результативности в команде уступая лишь норвежцу Матсу Цуккарелло.

Проведение матчей "Зимней классики" в первый день нового года стало возможным благодаря серьезному интересу телевидения - рейтинг таких встреч в США соперничает с финальными играми Кубка Стэнли. Однако в последние годы количество телезрителей новогодних матчей под открытым небом неизменно падает. "Зимнюю классику" транслирует канал NBC, и число телезрителей за последние годы с четырех с лишним миллионов снизилось до 2,5 млн - столько человек посмотрели прошлогодний матч между "Сент-Луисом" и "Чикаго".

Впрочем, в нынешнем году организаторы ожидают подъем зрительской аудитории, учитывая, что в матче играет один из самых популярных клубов НХЛ "Рейнджерс". Впервые "рейнджеры" сыграли в "Зимней классике" в 2012 году - в Филадельфии против местного клуба, и эту встречу посмотрели почти 4 млн телезрителей.

Матч в Филадельфии стал для "Рейнджерс" вторым в "Зимней классике". "Филадельфию" шесть лет назад команда из Нью-Йорка победила со счетом 3:2. Тогда как "Сейбрз" свой первый матч "Зимней классики" 10 лет назад проиграли "Питтсбургу" в серии буллитов - 1:2.

Предстоящая встреча начнется в 21:00 мск. В первый день 2018 года в Нью-Йорке ожидается мороз до 10 градусов, так что команды сыграют в непростых условиях.