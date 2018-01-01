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КНДР намеревается отправить команду на Олимпийские игры в Пхёнчхан

Спорт
1 января, 4:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

Об этом заявил Ким Чен Ын в новогоднем обращении, он считает необходимым улучшение отношений с Республикой Корея

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ТАСС, 1 января. КНДР собирается направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом в понедельник в новогоднем обращении, которое транслировало Центральное телевидение КНДР, заявил лидер страны Ким Чен Ын.

"Мы намереваемся отправить нашу команду", - отметил он. Ким Чен Ын также подчеркнул необходимость улучшения отношений с Республикой Корея.

КНДР пропустила последний срок подачи заявления для участия в Олимпиаде, но до середины января технически еще имеет возможность направить на нее своих спортсменов. Вопрос безопасности самих зимних Игр в Пхёнчхане вызывает серьезные опасения у международного сообщества на фоне резкого обострения ситуации на Корейском полуострове из-за ракетно-ядерной активности Пхеньяна.

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