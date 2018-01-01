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"Тампа" разгромила "Коламбус" в НХЛ, Кучеров и Сергачев набрали по два очка

Спорт
1 января, 4:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

Также баллом за результативность отметился Владислав Наместников

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ТАСС, 1 января. "Тампа" обыграла "Коламбус" со счетом 5:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Отличились Тайлер Джонсон (22-я и 25-я минуты), Никита Кучеров (28), Кори Конахер (29) и Стивен Стэмкос (51).

На счету Кучерова также балл за результативный пас. Очки набрали и другие российские игроки "Тампы": в активе защитника Михаила Сергачева две передачи, форварда Владислава Наместникова - одна. Голкипер Андрей Василевский отразил 21 бросок, оформив четвертый шатаут в сезоне.

На счету 24-летнего Кучерова 56 очков (25 шайб + 31 передача) в текущем сезоне, россиянин продолжает возглавлять список лучших бомбардиров лиги.

"Тампа" с 58 очками лидирует в таблице Восточной конференции, "Коламбус" с 47 очками располагается на шестой строчке.

В другом матче дня "Анахайм" на своем льду со счетом 5:2 обыграл "Аризону".

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