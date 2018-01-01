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Сборная России по буллитам проиграла шведам на молодежном ЧМ по хоккею

Спорт
1 января, 6:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

Соперником российской команды по четвертьфиналу станет сборная США

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 1 января. Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) уступила команде Швеции по буллитам со счетом 3:4 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. Турнир проходит в американском Баффало (штат Нью-Йорк).

Шведы дважды выходили вперед по ходу первого периода встречи благодаря голам Лиаса Андерссона и Тимоти Лильегрена, но подопечным Валерия Брагина удалось отыграться усилиями Дмитрия Соколова и Клима Костина. Во втором периоде заброшенных шайб зрители не увидели. За пять минут до финальной сирены в очередной раз свою команду вперед вывел Гленн Густафссон, однако Алексей Полодян снова восстановил равновесие. В овертайме в формате 3 на 3 голов не случилось, в серии послематчевых буллитов удачливее оказались шведы.

Сборная Швеции не проигрывает в отборочном турнире молодежных чемпионатов мира на протяжении 11 лет. За это время команда одержала 44 победы (в том числе семь над командой России). Последнее поражение датировано 31 декабря 2006 года, тогда шведы уступили американцам.

Сборная России, набрав 7 очков, заняла третье место в отборочной группе В. Таким образом, в четвертьфинале россияне встретятся с командой США, занявшей второе место в параллельном квинтете. Шведы расположились на первом месте в группе, их соперниками станут словаки.

Молодежные чемпионаты мира проходят ежегодно с 1977 года, во всех 40 турнирах приняли участие лишь команды Канады, Финляндии и Швеции. Чаще других чемпионами мира становились хоккеисты Канады - 16 раз, 13 побед в сумме у сборных СССР, СНГ и России.

Чемпионат мира в Баффало завершится 5 января.

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