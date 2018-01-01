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Эксперт: у российских хоккеистов будут проблемы в плей-офф из-за зрелой игры американцев

Спорт
1 января, 8:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Агент Алексей Дементьев отметил ошибки российских игроков в обороне в предыдущих матчах

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МОСКВА, 1 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российским хоккеистам будет тяжело победить в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира с американцами из-за зрелой и слаженной игры соперника. Такое мнение ТАСС высказал агент Алексей Дементьев.

Россияне проиграли по буллитам шведам в заключительном матче группового этапа турнира и заняли в группе В третье место. Соперником российской команды по 1/4 финала станет сборная США, являющаяся действующим чемпионом мира.

"Американцы показывают очень зрелую и слаженную игру как в индивидуальном, так и в командном плане с точки зрения тактики. Поэтому в следующей игре нам будет очень сложно, - сказал Дементьев. - Расстраивает, что у нас нет командной игры, которая всегда была присуща нашей сборной и отличала ее от соперников в предыдущих турнирах. Отсутствие командных взаимодействий очень сильно напрягает, и я думаю, что нашему тренерскому штабу именно в плане тактики будет очень сложно подготовить команду к следующему матчу".

У нападающих россиян не будет много возможностей для маневра в игре с командой США, считает специалист. "Я просто уверен, что наши нападающие не будут иметь много места для раската, особенно в зоне атаки. Американцы не дадут шансов нашим нападающим с такой игрой, которую я видел, проявить себя в полной мере", - подчеркнул Дементьев.

Российской команде в матче со сборной США нельзя допускать те же ошибки, которые она совершила в игре со шведами, отметил эксперт. "Те пропущенные шайбы на турнире после отскоков и добиваний, особенно со шведами, на мой взгляд, не являлись обязательными. Провалы в защитной линии отрицательно сказались на игре нашей команды со шведами. Такие оплошности ни в коем случае нельзя предоставлять американцам", - отметил он.

Матч между сборными России и США пройдет 3 января, начало в 04:00 мск.

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