Форвард "Тампы" Кучеров признан третьей звездой 2017 года в НХЛ

ТАСС, 1 января. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан третьей звездой 2017 года в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В прошлом году российский форвард отметился 52 голами, что является лучшим показателем в лиге, а также принял участие в Матче звезд НХЛ и попал во вторую символическую сборную прошлого сезона НХЛ. Кучеров был выбран "Тампой" на драфте 2011 года под общим 58-м номером, в НХЛ дебютировал в 2013 году. На чемпионате мира 2017 года в составе сборной России завоевал бронзовую медаль. На счету 24-летнего Кучерова 56 очков (25 шайб + 31 передача) в текущем сезоне, россиянин возглавляет список лучших бомбардиров лиги.

Первой звездой года признан клуб "Вегас". В сезоне-2017/18 команда дебютировала в НХЛ, в настоящее время "Вегас" лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 37 матчах 54 очка.

Второй звездой стал нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби, который в 2017 году в третий раз стал обладателем Кубка Стэнли и завоевал приз лучшему игроку плей-офф НХЛ (Конн Смайт Трофи).