Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: "Реал" предложит €120 млн за футболиста "Челси" Азара

Спорт
1 января, 10:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

Ранее Азар отказался продлевать контракт с "Челси"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Эден Азар

Эден Азар

© EPA/PETER POWELL EDITORIAL USE ONLY

ТАСС, 1 января. Испанский футбольный клуб "Реал" готовит предложение в размере €120 млн за трансфер полузащитника английского "Челси" Эдена Азара. Об этом сообщает газета The Sun.

Ранее отец 26-летнего бельгийца в интервью изданию Le Soir рассказал, что Азар отказался продлевать контракт с "Челси", который истекает летом 2020 года. В "Реале" намерены воспользоваться данной ситуацией, чтобы заключить контракт с полузащитником. Азар провел последний матч "Челси" против "Стока" (5:0) на скамейке запасных.

Азар выступает за "Челси" с 2012 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 26 матчей в различных турнирах, забил восемь мячей и сделал восемь голевых передач.

Смотрите также

СМИ: "Манчестер Юнайтед" готов предложить за футболиста "Челси" Азара $120 млн

Дубль Азара помог "Челси" победить "Ньюкасл" в матче чемпионата Англии по футболу

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Испания Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первые 500 россиян прошли новую процедуру биометрического контроля на украинской границе
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Собственникам земельных наделов в 2018 году необходимо провести межевание
4
Численность Вооруженных сил РФ уменьшилась почти на 300 человек
5
Путин мечтает услышать в новостях о достижении максимальных результатов в развитии РФ
6
Четыре человека погибли в Лондоне в результате полученных ножевых ранений
7
Источник: сдача ВМФ первой подлодки типа "Борей-Б" запланирована на 2026 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама